Портал о покере

PokerExperts – лучший современный русскоязычный сайт о покере, где собрана полезная информация об этой карточной игре. Обзоры покер румов 2020, ближайшие фрироллы, актуальные акции и бонусы, обучающие материалы, а также последние новости – все это будет одинаково полезно и новичкам, и любителям, и профессионалам.

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Последние фрироллы

Дата
Покер рум
Название
Приз
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16.02.21
00:15
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Ночной мультифрибай
1,500р.
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17.02.21
12:15
Логотип рума
Омаха буст фрибай
500р.
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17.02.21
15:00
Логотип рума
Ананас фрибай
1,000р.
Перейти
17.02.21
17:15
Логотип рума
Ежедневный мультифрибай
1,500р.
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17.02.21
23:00
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Boosted Daily Legends Daily Freeroll
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Школа покера

Игра против продолженной ставки на флопе в 3-бет банках
Ситуация, когда мы коллируем 3-бет префлоп и имеем дело с продолженной ставкой на флопе. Возникает много раз за сессию, требует хорошо автоматизированной стратегии для быстрого принятия решений.
Продолженная ставка на флопе в 3-бет потах в позиции
Здесь поговорим о продолженной ставке на флопе в позиции и с инициативой. Эта игровая ситуация возникает, когда мы 3-бетим в MP, CO или BU рейз из EP, MP или CO.
Отложенная продолженная ставка на терне
Поговорим об отложенной продолженной ставке на терне в 3-бет потах без позиции с инициативой.
Продолженная ставка на терне в 3-бет потах
Поговорим о продолженной ставке на терне в 3-бет потах без позиции с инициативой.
Продолженная ставка на флопе в 3-бет потах без позиции
Поговорим о продолженной ставке на флопе в 3-бет потах без позиции с инициативой.
Постфлоп игра блайнд против блайнда
Здесь речь пойдет об игре в SRP в позиции, т.е. на BB.
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Новости

Легализация онлайн покера в США идет на уровне штатов
Запуск легализованного онлайн покера в Мичигане отражает тенденцию к постепенной легализации на уровне штатов. В других штатах также идет работа в данном направлении с переменным успехом.
Хельмут ранний фаворит в потенциальном матче против Негреану
Пока дело не пошло дальше переписки в твиттере, однако, покерное комьюнити уже активно дискутирует и заключает пари на матч.
Покерные залы в казино Лас Вегаса увеличивают вместимость
Губернатор Невады Стив Сисолак разрешил покер румам Лас-Вегаса увеличить вместимость с 25%.
Turbo Series на PokerStars с 21 февраля
PokerStars объявили расписание Turbo Series. С 21 февраля по 7 марта пройдет 134 турнира, все однодневные в турбо формате. Общая гарантия серии составляет 25 млн.$.
Казино Сочи готовится к началу нового турнирного сезона
Казино Сочи готовится к двум турнирного экшена крупнейших Live серий WPT и EPT.
888 анонсируют 24/7 фестиваль фрироллов
Рум 888 известен большим количеством фрироллов и вниманием к данному виду турниров. Политика привлечения любителей фрироллов на площадку продолжается с запуском новой серии 24/7 Freerolls Festival.
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Обзоры покер румов 2020

На нашем сайте опубликованы честные обзоры десятков мировых и региональных покер румов, включая PokerStars, partypoker, GGPokerOK, 888 Poker, Titan Poker и многие другие.

Из обзоров покер румов вы узнаете всю необходимую информацию об их игровом поле, разнообразии кэш игр и турниров, структуре рейка, бонусной программе, используемом софте, вводе-выводе денежных средств и общей оценке.

В качестве краткой выжимки опубликованного обзора на тот или иной рум перед вступительным текстом публикуются отличительные черты этой покерной комнаты, рейтинг по нескольким показателям, а также плюсы и минусы. С нами вы сможете подобрать наиболее подходящую площадку максимально быстро и начать играть в покер с большей выгодой.

Фрироллы

Фрироллы – отличная возможность для всех игроков побороться за реальные денежные призы без собственных вложений в онлайн покер. Призовой фонд в этих бесплатных турнирах формируется за счет средств самого покер рума, а участие в них зачастую принимают малоопытные игроки.

На постоянной основе мы публикуем списки фрироллов в разных покер румах мира на сегодняшний и завтрашний день, условия участия в них, призы и время начала. Регулярно посещая этот раздел сайта PokerExperts, вы никогда не пропустите ни одного выгодного фриролла в большинстве poker rooms.

Акции и бонусы

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Обучение

Игра в покер требует от игроков постоянного обучения и самосовершенствования, причем это касается как новичков, так и профессионалов. В полной мере понимая это, мы публикуем десятки обучающих материалов в разделе «Школа покера», рассчитанных на все категории игроков. Полученные здесь знания и советы пригодятся при игре и в живой, и в онлайн покер – вероятности в покере, выход из состояния тильта, поиск оптимального покер рума, банкролл менеджмент в покере, словарь покерных терминов и не только.

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Новости покера

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Школа
Статьи о румах
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