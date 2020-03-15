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Обзоры покер румов 2020

На нашем сайте опубликованы честные обзоры десятков мировых и региональных покер румов, включая PokerStars, partypoker, GGPokerOK, 888 Poker, Titan Poker и многие другие.

Из обзоров покер румов вы узнаете всю необходимую информацию об их игровом поле, разнообразии кэш игр и турниров, структуре рейка, бонусной программе, используемом софте, вводе-выводе денежных средств и общей оценке.

В качестве краткой выжимки опубликованного обзора на тот или иной рум перед вступительным текстом публикуются отличительные черты этой покерной комнаты, рейтинг по нескольким показателям, а также плюсы и минусы. С нами вы сможете подобрать наиболее подходящую площадку максимально быстро и начать играть в покер с большей выгодой.

Фрироллы

Фрироллы – отличная возможность для всех игроков побороться за реальные денежные призы без собственных вложений в онлайн покер. Призовой фонд в этих бесплатных турнирах формируется за счет средств самого покер рума, а участие в них зачастую принимают малоопытные игроки.

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Акции и бонусы

Акции и бонусы – неотъемлемая часть современного онлайн покера, делающая его максимально выгодным и привлекательным для игроков. Поэтому на нашем сайте мы также собрали и продолжаем собирать бонусные предложения различных покер румов. В их числе есть:

Бездепозитные бонусы за регистрацию в покерной комнате;

Бонусы на первый депозит;

Бонусы за приглашение друзей;

Билеты на фрироллы;

Еженедельные розыгрыши;

Рейк-гонки, джекпоты и все остальное.

Обучение

Игра в покер требует от игроков постоянного обучения и самосовершенствования, причем это касается как новичков, так и профессионалов. В полной мере понимая это, мы публикуем десятки обучающих материалов в разделе «Школа покера», рассчитанных на все категории игроков. Полученные здесь знания и советы пригодятся при игре и в живой, и в онлайн покер – вероятности в покере, выход из состояния тильта, поиск оптимального покер рума, банкролл менеджмент в покере, словарь покерных терминов и не только.

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Новости покера

Чтобы держать вас в курсе всего происходящего в мире покера, мы ежедневно добавляем на сайт PokerExperts занимательные покерные новости на разные темы. Здесь вы узнаете о лучших игроках в покер, проходящих прямо сейчас покерных сериях, работе покер румов «изнутри» и интересных фактах об этой замечательной игре.

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