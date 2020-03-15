Портал о покере
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Последние фрироллы
Школа покера
Новости
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Обзоры покер румов 2020
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Фрироллы
Фрироллы – отличная возможность для всех игроков побороться за реальные денежные призы без собственных вложений в онлайн покер. Призовой фонд в этих бесплатных турнирах формируется за счет средств самого покер рума, а участие в них зачастую принимают малоопытные игроки.
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Акции и бонусы
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- Бездепозитные бонусы за регистрацию в покерной комнате;
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Обучение
Игра в покер требует от игроков постоянного обучения и самосовершенствования, причем это касается как новичков, так и профессионалов. В полной мере понимая это, мы публикуем десятки обучающих материалов в разделе «Школа покера», рассчитанных на все категории игроков. Полученные здесь знания и советы пригодятся при игре и в живой, и в онлайн покер – вероятности в покере, выход из состояния тильта, поиск оптимального покер рума, банкролл менеджмент в покере, словарь покерных терминов и не только.
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Новости покера
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